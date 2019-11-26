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Две улицы Красноярска ждет масштабный ремонт в 2020 году

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Красноярск
12:40 26 Ноября 2019
красноярск, общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В мэрии Красноярска рассказали, какие магистрали города планируется отремонтировать в 2020 году. 

Так, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» городские власти решили провести масштабную реконструкцию ул. Марковского и ул. Судостроительная. Также в планах завершить ремонт ул. Ястынская. 

«В 2020 году будет завершено строительство проспекта Молодежный в микрорайоне Солнечный и пешеходного перехода через Николаевский проспект. В этом же году продолжим реализацию второго этапа строительства улицы Волочаевской, приступим к строительству дороги по ул. Байкитской, а также дороги от дома №33 по ул. Мате Залки до ул. Космонавтов, автодороги в 6-м микрорайоне жилого района Солнечный и дороги к микрорайону Солонцы-2»​– пояснил начальник отдела планирования бюджета и целевых программ департамента градостроительства  Евгений Алексеев.

На весь объем работ планируется потратить 1 млрд рублей. На строительство магистралей выделено более 815 млн рублей, на капремонт - около 184 млн рублей.​​​

Отметим, что свои корректировки в дорожную программу внесли и общественные контролеры. Они настаивали на строительстве ливневок на всех улицах Красноярска. 

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