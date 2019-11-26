Две улицы Красноярска ждет масштабный ремонт в 2020 году

В мэрии Красноярска рассказали, какие магистрали города планируется отремонтировать в 2020 году.

Так, в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» городские власти решили провести масштабную реконструкцию ул. Марковского и ул. Судостроительная. Также в планах завершить ремонт ул. Ястынская.

«В 2020 году будет завершено строительство проспекта Молодежный в микрорайоне Солнечный и пешеходного перехода через Николаевский проспект. В этом же году продолжим реализацию второго этапа строительства улицы Волочаевской, приступим к строительству дороги по ул. Байкитской, а также дороги от дома №33 по ул. Мате Залки до ул. Космонавтов, автодороги в 6-м микрорайоне жилого района Солнечный и дороги к микрорайону Солонцы-2»​, – пояснил начальник отдела планирования бюджета и целевых программ департамента градостроительства Евгений Алексеев.

На весь объем работ планируется потратить 1 млрд рублей. На строительство магистралей выделено более 815 млн рублей, на капремонт - около 184 млн рублей.​​​

Отметим, что свои корректировки в дорожную программу внесли и общественные контролеры. Они настаивали на строительстве ливневок на всех улицах Красноярска.