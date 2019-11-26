Незрячий красноярец освоил две профессии и превратил свою квартиру в «Умный дом»

Незрячий красноярец Сергей Мильчаков освоил две профессии - в 2000-х он окончил медицинский колледж и начал работать массажистом в краевой больнице. Спустя восемь лет он поступил в институт космических и информационных технологий СФУ и узнал основы программирования. Новые навыки позволили красноярцу упростить свою жизнь и превратить квартиру в «Умный дом».

Журналисты интернет-газеты Newslab в рамках своего проекта «Край, за который не стыдно» пообщались с незрячим героем и выяснили, как ему удается не просто бороться, а направлять свои ограниченные возможности на пользу для всех окружающих.

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Фото: Newslab