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Незрячий красноярец освоил две профессии и превратил свою квартиру в «Умный дом»

Главная Общество
Красноярск
12:13 26 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Незрячий красноярец Сергей Мильчаков освоил две профессии - в 2000-х он окончил медицинский колледж и начал работать массажистом в краевой больнице. Спустя восемь лет он поступил в институт космических и информационных технологий СФУ и узнал основы программирования. Новые навыки позволили красноярцу упростить свою жизнь и превратить квартиру в «Умный дом». 

Журналисты интернет-газеты Newslab в рамках своего проекта «Край, за который не стыдно» пообщались с незрячим героем и выяснили, как ему удается не просто бороться, а направлять свои ограниченные возможности на пользу для всех окружающих.

Полный текст можно прочитать по ссылке

Фото: Newslab

 

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