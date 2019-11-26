Рейс «Красноярск-Абакан» продлят до Кызыла

Краевой авиаперевозчик «КрасАвиа» анонсировал запуск новых рейсов в 2020 году. Так, из Красноярска самолеты будут перевозить пассажиров в три региона Ямало-Ненецкого АО, Бурятию и Иркутскую область. Кроме того, решено продлить маршрут «Красноярск-Абакан» до Кызыла. Об этом сообщили в пресс-службе краевой авиакомпании.

Рейсы будут субсидироваться из бюджетов разных уровней. Росавиация уже выдала разрешение на запуск новых маршрутов.

С января открывается прямое направления из Красноярска в Таксимо (республика Бурятия). Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолетах Ан24/26. Время в пути - 4,5 часа.

В марте пассажиры смогут напрямую улететь в Ноябрьск - направление будет открыто дважды в неделю. В это же время из Красноярска запустят авиарейсы в Усть-Кут. Перелет займет 2,5 часа.

«Знаковым для авиакомпании и Красноярского края становится введение маршрута Абакан-Кызыл. Теперь Енисейская Сибирь целиком соединена одним маршрутом. В 2020 году добраться в Кызыл через Абакан можно будет три раза в неделю, время полета из Абакана в Кызыл составит 40 минут, а если лететь из Красноярска с посадкой в Абакане то путешествие займет не более двух часов», - рассказали в авиакомпании.

Добавим, что купить билеты на новые рейсы можно будет уже в начале декабря.