Красноярск может стать площадкой международного арктического форума

Красноярск рассчитывает на проведение международного форума «Арктика-территория диалога» в 2021 году. По словам губернатора края Александра Усса, данное мероприятие усилит статус региона как лидера арктической повестки.

Форум проводится в разных городах России каждые два года - в нем принимает участие президент страны. Станет ли Красноярск площадкой для следующего мероприятия, обсуждается на уровне федерации.

«Красноярский край должен быть драйвером федеральных инициатив, касающихся Арктической зоны, так как наш регион в значительной степени представляет собой Арктику», – сказал губернатор.

Накануне на заседании президиума краевого правительства обсуждались перспективы развития Севера. На данный момент ведется работа по включению Илимпийской группы поселений Эвенкийского муниципального района в состав Арктической зоны России. Также на базе СФУ создается Институт Севера и Арктики - вуз решит проблему целевого приема выпускников из числа коренных народов и подготовки кадров. Образовательная площадка позволит координировать арктическую научно-исследовательскую деятельность. Новый институт начнет принимать абитуриентов в сентябре 2020 года.