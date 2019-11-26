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В Красноярске стартовала «горячая линия» для родителей будущих первоклассников

Главная Общество
Красноярск
08:30 26 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске работает «горячая линия» для родителей будущих первоклассников. Телефонные консультация 26 ноября проводят специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №5 «Сознание». Они будут отвечать на вопросы красноярцев с 10:00 до 17:00 по телефону 244-57-85, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в этом году красноярские школы приняли 14 тысяч первоклассников. Запись в учебные учреждения традиционно стартует в начале февраля. В Красноярске школы проводят дни открытых дверей для родителей будущих учеников, где консультации дают и психологи – они рассказывают, как грамотно подготовить ребенка к занятиям.

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