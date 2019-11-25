Дорогу в аэропорт Норильска закрыли из-за ветра

Дорогу в аэропорт Норильска решено закрыть для легкового транспорта из-за сильной метели. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации северного города.

Так, с 6:00 25 ноября в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Ветер достигает 25 м/с. По решению ГИБДД была закрыта дорога Норильск - Кайеркан - Алыкель.

«Введен временный запрет для движения легкового транспорта. Для доставки пассажиров на рейс №208 из Норильска в Красноярск выделены дополнительные автобусы», - говорится в сообщении.

Отметим, что из-за непогоды на севере края задерживаются рейсы из Хатанги и Диксона.