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Дорогу в аэропорт Норильска закрыли из-за ветра

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Красноярск
17:40 25 Ноября 2019
общество, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Дорогу в аэропорт Норильска решено закрыть для легкового транспорта из-за сильной метели. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации северного города. 

Так, с 6:00 25 ноября в Норильске объявлено штормовое предупреждение. Ветер достигает 25 м/с. По решению ГИБДД была закрыта дорога Норильск - Кайеркан - Алыкель. 

«Введен временный запрет для движения легкового транспорта. Для доставки пассажиров на рейс №208 из Норильска в Красноярск выделены дополнительные автобусы», - говорится в сообщении. 

Отметим, что из-за непогоды на севере края задерживаются рейсы из Хатанги и Диксона. 

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