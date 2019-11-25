Автобусы в Черемушках временно изменят маршрут

Красноярцев предупредили об изменениях в маршрутах некоторых автобусов. 26 и 27 ноября на ул. Борисевича от дома №2 до дома №19 будут проводиться аварийные работы. Краевые власти разрешили перекрыть участки дорог и пустить общественный транспорт по новой схеме.

Так, с 9:00 26 ноября до 6:00 27 ноября автобусы №№ 9, 56 и 90 поедут в объезд ул. Борисевича.

«Из маршрутов движения временно исключаются остановки: «пос. Шинников», «ул. Борисевича» и «Сады»», - рассказали в мэрии.

После завершения всех работ автобусы будут ездить по старым маршрутам.