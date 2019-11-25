Для жителей края рассчитали средний размер банковских вкладов

Красноярский край оказался на 42-м месте в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения. Абсолютным лидером стала Москва. Список составили аналитики РИА «Рейтинг».

По данным экспертов, у жителей Красноярского края средний уровень зарплат и доходов. На одного человека приходится 118,5 тысяч рублей банковских вкладов. За три года прирост депозитов составил 30,7%. Край пока не может похвастаться бережливостью и высоким объемом банковских вкладов.

«Больше всего депозитов на душу населения - 800 тысяч рублей - зафиксировано в Москве. Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов. На второй строчке рейтинга располагается Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходятся 420 тысяч рублей банковских вкладов», - рассказали аналитики.

Самые маленькие депозиты – в Чечне и Ингушетии. В Новосибирской области финансовые показатели у населения в два раза лучше, чем в Красноярском крае. Регион занимает 22 место. Тем не менее, в Новосибирске наблюдается самый слабый денежный прирост - всего 8,4%.