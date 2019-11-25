Красноярцы стали чаще нарушать правила на таможне

Пассажиры международных рейсов стали чаще нарушать таможенное законодательство в Красноярске. За девять месяцев 2019 года инспекторы завели более тысячи административных дел, говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

По сравнению с аналогичным периодом 2018-го года количество нарушений увеличилось на 53%. При этом растет и пассажиропоток красноярского аэропорта - в этом году таможенники проверили 2,3 тысячи международных рейсов из Турции, Азербайджана, Таиланда, Индии, ОАЭ, Вьетнама, Таджикистана, Китая и Узбекистана. Этот показатель на 9% превышает результат 2018 года.

«Красноярские инспекторы проверили багаж 427601 пассажира – на 3,5% больше, чем в январе – октябре 2018 года», - говорится в сообщении.

Чаще всего пассажиры незаконно привозят на территорию России табачную продукцию, овощи, фрукты, растения и алкоголь. Нередко красноярцы забывают декларировать деньги.