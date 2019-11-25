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В 2020 году в Красноярском крае отремонтируют 240 км дорог

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Красноярск
13:06 25 Ноября 2019
красноярск, общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В 2020 году в Красноярском крае планируется отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» более 240 км трасс регионального значения. Планами поделился министр транспорта Константин Димитров.

Так, весной ремонт начнется на 49 новых объектах, еще на 27 участках работы продолжатся с лета 2019-го. В этом сезоне дорожники привели в порядок 300 км трасс. Новый асфальт проложили на 12-км участке дороги Пировское – Комаровка. Покрытие также заменили на трассе Ачинск – Бирилюссы. 

«На автодороге Еловая – станция Минино отремонтировали 16,5 км. Здесь восстановили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и отремонтировали водопропускные трубы. Участок протяженностью около 10 км отремонтировали на дороге Емельяново – Частоостровское», - рассказали в краевом правительстве. 

Дорожники выполняют работы с помощью современных технологий - впервые они применили модифицированные полимеры. По словам министр транспорта, с каждым годом качество покрытия улучшается. 

«Подрядчики заметно улучшают уровень производства, возрастает количество дорог с качественным покрытием и использованием новых материалов. Сегодня край носит статус одного из лучших регионов по качеству автомобильных дорог в России», – отметил Димитров.

Отметим, что в этом году сезон дорожного ремонта завершен. Подрядчики будут заделывать ямы в морозы только в крайнем случае. 

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