В 2020 году в Красноярском крае отремонтируют 240 км дорог

В 2020 году в Красноярском крае планируется отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» более 240 км трасс регионального значения. Планами поделился министр транспорта Константин Димитров.

Так, весной ремонт начнется на 49 новых объектах, еще на 27 участках работы продолжатся с лета 2019-го. В этом сезоне дорожники привели в порядок 300 км трасс. Новый асфальт проложили на 12-км участке дороги Пировское – Комаровка. Покрытие также заменили на трассе Ачинск – Бирилюссы.

«На автодороге Еловая – станция Минино отремонтировали 16,5 км. Здесь восстановили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины и отремонтировали водопропускные трубы. Участок протяженностью около 10 км отремонтировали на дороге Емельяново – Частоостровское», - рассказали в краевом правительстве.

Дорожники выполняют работы с помощью современных технологий - впервые они применили модифицированные полимеры. По словам министр транспорта, с каждым годом качество покрытия улучшается.

«Подрядчики заметно улучшают уровень производства, возрастает количество дорог с качественным покрытием и использованием новых материалов. Сегодня край носит статус одного из лучших регионов по качеству автомобильных дорог в России», – отметил Димитров.

Отметим, что в этом году сезон дорожного ремонта завершен. Подрядчики будут заделывать ямы в морозы только в крайнем случае.