Красноярский край оказался в антилидерах по квартирным пожарам

Красноярский край по доле заливов и пожаров по итогам 2019 года оказался в числе антилидеров. Средняя стоимость ущерба составляет 100-400 тысяч рублей, сообщают аналитики СК «Сбербанк страхование».

Так, нередко жители Красноярского края обращаются к страховщикам из-за коммунальных аварий в домах и квартирах - на регион приходится 2,4% от общего числа заливов. Антилидером стала Москва (26%). На втором месте с большим отрывом идет Санкт-Петербург - 5%.

«Пожары составляют 11% от всех рисков. Однако суммы выплат по ним наиболее крупные. Как правило, огонь уничтожает большую часть имущества. По числу бытовых пожаров в январе-октябре 2019 года, Красноярский край находится на седьмом месте. Доля региона - 1,6%», - отмечают эксперты.

Добавим, что по итогам 2018 года в домах и квартирах россиян произошло около пяти тысяч возгораний. Основная причина - замыкание электропроводки.