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Красноярский край оказался в антилидерах по квартирным пожарам

Главная Общество
Красноярск
11:50 25 Ноября 2019
красноярск, общество, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край по доле заливов и пожаров по итогам 2019 года оказался в числе антилидеров. Средняя стоимость ущерба составляет 100-400 тысяч рублей, сообщают аналитики СК «Сбербанк страхование». 

Так, нередко жители Красноярского края обращаются к страховщикам из-за коммунальных аварий в домах и квартирах - на регион приходится 2,4% от общего числа заливов. Антилидером стала Москва (26%). На втором месте с большим отрывом идет Санкт-Петербург - 5%. 

«Пожары составляют 11% от всех рисков. Однако суммы выплат по ним наиболее крупные. Как правило, огонь уничтожает большую часть имущества. По числу бытовых пожаров в январе-октябре 2019 года, Красноярский край находится на седьмом месте. Доля региона - 1,6%», - отмечают эксперты. 

Добавим, что по итогам 2018 года в домах и квартирах россиян произошло около пяти тысяч возгораний. Основная причина - замыкание электропроводки. 

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