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Красноярская ГЭС компании En+ Group получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

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Красноярск
10:33 25 Ноября 2019
работа, гэс, энергетика, электростанция
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Минэнерго России подтвердило готовность Красноярской ГЭС компании En+ Group к работе в осенне-зимний период. Гидроэлектростанция выполнила все необходимые мероприятия для безопасной и надежной работы в условиях осенне-зимних нагрузок.

В соответствии с официальной информацией министерства энергетики РФ, индекс готовности Красноярской ГЭС к работе во время отопительного сезона 2019-2020 годов равен 0,98 (готовность - 98%).  Проверка готовности оборудования электростанций и объектов электросетевого комплекса была проведена в соответствии с «Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон».

К работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов Красноярская ГЭС подошла в полной технической готовности. Гидроэнергетики осуществили подготовку всех систем и оборудования станции - как в рамках реализации общих планов производственной деятельности, так и согласно специально утвержденному плану подготовки к зиме. Все оборудование и основные сооружения гидроузла работают в штатном режиме. В частности, выполнены капитальные и текущие работы по ремонту основного оборудования, открытых распределительных устройств, зданий и сооружений ГЭС.

В 2019 году завершен капитальный ремонт с заменой рабочего колеса гидроагрегата №5 и техперевооружением вторичной коммутации, капитальный ремонт гидроагрегата №12 также с техперевооружением вторичной коммутации. В рамках отдельных мероприятий, связанных с работой в осенне-зимний период, отремонтированы системы обогревов, проверены пожарные гидранты и утеплены колодцы, подготовлены кабели связи.  

За 9 месяцев 2019 года гидроэлектростанцией выработано 14,2 млрд кВт⋅ч, претензий со стороны потребителей в части качества поставок электрической энергии нет. На сегодняшний день отметка верхнего бьефа составляет 237,66 м, что полностью соответствует нормам прохождения осенне-зимнего периода. В ноябре 2018 года диапазон расхода воды, установленный Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, равен 3200-3400 м3/с. Фактический текущий расход воды в соответствии с графиками нагрузки составляет 3200 м3/с.

С 1 июля 2018 года в России введены новые правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный период. Решение о готовности принимается министерством энергетики РФ на основании значения «индекса готовности», рассчитанного по данным о выполнении условий готовности и 87 показателей, зафиксированных в «Правилах…». Сведения о показателях, которые касаются всех сфер технологической деятельности энергокомпаний, формируются по информации, поступающей как от оцениваемых субъектов электроэнергетики, так и от Системного оператора в течение всего года. Такая система позволяет контролировать подготовку станций и сетей в непрерывном режиме, а также исключает влияние субъективных оценок и ошибок экспертов.

Фото: пресс-служба En+ Group
По материалам пресс-службы EnGroup

В статье упоминаются:
Организации: Красноярская ГЭС
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