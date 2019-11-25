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Краевые депутаты довольны «Полюсом»

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Красноярск
08:41 25 Ноября 2019
депутаты, металлургия, производство, работа
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Вице-президент «Полюса» по работе с государственными органами Сергей Журавлев с трибуны Законодательного собрания края рассказал депутатам и правительству о работе компании, успехах и планах на будущее.

«Полюс», крупнейший производитель золота в России, в мире находится на третьем месте по запасам и на пятом - по производству. Помимо Красноярскоко края, компания также работает в Якутии, Иркутской и Магаданской областях.

При этом красноярское подразделение «Полюса», по словам Сергея Журавлева, является флагманским: в прошлом году на расположенных здесь месторождениях Олимпиада и Благодатное было произведено 54 тонны золота — 71% от общего объема.

Что касается планов на будущее, «Полюс» продолжает увеличение перерабатывающих мощностей на существующих золотоизвлекательных фабриках (ЗИФ). В перспективе — изучает возможность сооружения новой ЗИФ на Благодатном в рамках проекта «Енисейская Сибирь». Это позволит существенно увеличить производство золота и налоговые отчисления в бюджет края. Отметим, что же сейчас компания является третьим налогоплательщиком в регионе. Также «Полюс» сегодня дает работу 5,8 тыс. человек (в «Полюс Красноярск») и более 4,5 тыс. в сервисных компаниях группы.

«Для «Енисейской Сибири» строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Благодатное может стать флагманским проектом. Наверное, никто кроме нас не готов в такой степени его реализовать. Это проект нуждается в государственной поддержке. Я думаю, в обозримом будущем, исполнительная власть принесет на рассмотрение законопроект, который будет предусматривать льготы для так называемых региональных инвестпроектов. Под критерий регионального инвестпроекта наш проект попадает», - отметил Сергей Журавлев.

Краевые депутаты довольны «Полюсом»

Часть доклада Сергей Журавлев посвятил социальным инвестициям. Компания продолжит вкладывать деньги в развитие Красноярска и края. Так, у регбийного клуба «Красный Яр» появится спорткомплекс высокого уровня. Также идут работы в Северо-Енисейске: здесь реконструируют стадион и устанавливают светосигнальное оборудование в аэропорте.

Помимо этого «Полюс Красноярск» является генеральным спонсором летнего фестиваля «Зеленый» и зимней «Белой ярмарки», сотрудничает с Сибирским федеральным университетом. Свою лепту компания внесла в подготовку Красноярска к Универсиаде.

Заместитель председателя комитета по делам села и агропромышленной политике Вячеслав Зырянов поблагодарил компанию за спонсорскую поддержку регбийного клуба и предложил подумать о поддержке какой-либо еще из региональных спортивных команд, чтобы уменьшить расходы краевого бюджета на эти цели. Спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов поднял тему укрепления кооперационных связей внутри региона и закупки товаров и продукции у местных производителей.

«То, что мы сегодня видели, - это продолжение наших форматов взаимодействия с финансово-промышленными группами. Важно, что сегодня было затронуто развитие кооперационных связей. Задача депутатского корпуса, чтобы наши предприятия малого и среднего бизнеса получали заказы от крупных компаний. Такой опыт у нас в крае уже есть, у «Норильского никеля» в частности. Руководство «Полюса» отнеслось к этому нормально, в этом направлении мы будем взаимодействовать в дальнейшем. Вторая тема — это региональные инвестиционные проекты. Сейчас мы ждем законопроект от правительства края. Он должен быть внесен в первом квартале следующего года», - подвел итог обсуждению председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов.

Краевые депутаты довольны «Полюсом»

Фото с сайта Законодательного Собрания Красноярского края
По материалам компании «Полюс Красноярск»

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