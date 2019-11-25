25 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы привыкают к новой схеме движения на Шахтеров

Главная Общество
Красноярск
09:45 25 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске начала действовать новая схема движения по ул. Шахтеров. Магистраль, которой ежедневно пользуются тысячи водителей, решили разгрузить от пробок. 

Напомним, при движении из центра Красноярска в сторону мкрн. Северный и в обратном направлении машины больше не смогут поворачивать налево. Кроме того, власти отменили выделенные полосы на некоторых участках магистрали. 

Изменения также коснулись общественного транспорта. По новым схемам теперь двигаются автобусы №№ 6, 11 и 32. 

Маршрут №6 теперь заезжает на ул. Спандаряна и ул. Березина, затем автобусы  двигаются по ул. Линейная ˗ ул. Мужества – ул. Чернышевского и далее по своей прежней схеме.

В направлении ул. Линейная из маршрута исключаются остановки: «Ул. Березина» (ул. Шахтеров) и «Ул. Мужества», зато добавляются четыре новые остановки: «ул. Спандаряна» (ул. Спандаряна, 3), «Росгеология» (ул. Березина, 3д), «Мехзавод» (ул. Березина, 11), «Ул. Березина» (ул. Березина, 82а).

Автобусы маршрута №11 при движении в направлении ул. 3-я Дальневосточная теперь также заезжают на улицы Спандаряна, Березина и Линейная, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Добавляются новые остановки: ул. Спандаряна и «Росгеология». При движении в направлении Мясокомбината из маршрута исключается остановка «Детский сад № 47». Появились новые пункты: «Ул. Линейная/ ул. Мужества» (ул. Мужества, 14/1) и «Ул. 5-я Полярная» (ул. Чернышевского, 59).

Автобусы маршрута № 32 в направлении ул. 3-я Дальневосточная ездят по маршруту ул. Спандаряна – ул. Березина – ул. Шахтеров – ул. Гагарина и далее по своей схеме. 

По словам экспертов, красноярцы несколько месяцев будут привыкать к изменениям. Пробки в данном случае неизбежны. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На строительство транспортной развязки на Предмостной потребуется 2,4 млрд рублей

На строительство транспортной развязки на Предмостной потребуется 2,4 млрд рублей

25 Ноября 2019 г.
Проект необходим Красноярску
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается кратковременное похолодание

В Красноярске ожидается кратковременное похолодание

25 Ноября 2019 г.
К вечеру температура опустится до -19°С
Новости Красноярска: На открытии самого большого катка в Красноярске запустят фейерверк

На открытии самого большого катка в Красноярске запустят фейерверк

25 Ноября 2019 г.
Площадка заработает 29 ноября
Новости Красноярска: «Нордстар» отменил прямой рейс Сочи-Красноярск

«Нордстар» отменил прямой рейс Сочи-Красноярск

24 Ноября 2019 г.
Борт не смог вылететь на курорт
Новости Красноярска: Красноярцам показали подсветку башни на Стрелке

Красноярцам показали подсветку башни на Стрелке

23 Ноября 2019 г.
Пока идет тестовая проверка оборудования
Новости Красноярска: Центр Красноярска на десять часов останется без холодной воды

Центр Красноярска на десять часов останется без холодной воды

22 Ноября 2019 г.
Новостройку будут подключать к системе водоснабжения
Новости компаний
21/11
Альфа-Банк стал первым интернет-эквайером платформы Mastercard для предоставления рассрочки
20/11
«Полюс» стал одним из лучших работодателей России
20/11
«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
18/11
Закрытие загрязнителей красноярского неба — краскомовских котельных заметили в Москве
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

Врач «Дома ребенка» ФСИН попала под следствие в Красноярске

22 Ноября 2019 г.
Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Новости Красноярска: Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

Количество отравившихся суши красноярцев увеличилось до 39 человек

21 Ноября 2019 г.
Госпитализированы 25 пострадавших
Новости Красноярска: В Красноярске в разы подорожают справки для будущих водителей

В Красноярске в разы подорожают справки для будущих водителей

21 Ноября 2019 г.
Новые цены начнут действовать с 22 ноября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19