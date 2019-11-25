Красноярцы привыкают к новой схеме движения на Шахтеров

В Красноярске начала действовать новая схема движения по ул. Шахтеров. Магистраль, которой ежедневно пользуются тысячи водителей, решили разгрузить от пробок.

Напомним, при движении из центра Красноярска в сторону мкрн. Северный и в обратном направлении машины больше не смогут поворачивать налево. Кроме того, власти отменили выделенные полосы на некоторых участках магистрали.

Изменения также коснулись общественного транспорта. По новым схемам теперь двигаются автобусы №№ 6, 11 и 32.

Маршрут №6 теперь заезжает на ул. Спандаряна и ул. Березина, затем автобусы двигаются по ул. Линейная ˗ ул. Мужества – ул. Чернышевского и далее по своей прежней схеме.

В направлении ул. Линейная из маршрута исключаются остановки: «Ул. Березина» (ул. Шахтеров) и «Ул. Мужества», зато добавляются четыре новые остановки: «ул. Спандаряна» (ул. Спандаряна, 3), «Росгеология» (ул. Березина, 3д), «Мехзавод» (ул. Березина, 11), «Ул. Березина» (ул. Березина, 82а).

Автобусы маршрута №11 при движении в направлении ул. 3-я Дальневосточная теперь также заезжают на улицы Спандаряна, Березина и Линейная, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Добавляются новые остановки: ул. Спандаряна и «Росгеология». При движении в направлении Мясокомбината из маршрута исключается остановка «Детский сад № 47». Появились новые пункты: «Ул. Линейная/ ул. Мужества» (ул. Мужества, 14/1) и «Ул. 5-я Полярная» (ул. Чернышевского, 59).

Автобусы маршрута № 32 в направлении ул. 3-я Дальневосточная ездят по маршруту ул. Спандаряна – ул. Березина – ул. Шахтеров – ул. Гагарина и далее по своей схеме.

По словам экспертов, красноярцы несколько месяцев будут привыкать к изменениям. Пробки в данном случае неизбежны.