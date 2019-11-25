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На строительство транспортной развязки на Предмостной потребуется 2,4 млрд рублей

Главная Общество
Красноярск
09:20 25 Ноября 2019
дороги, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Краевые власти обсудили строительство транспортной развязки на Предмостной площади и реконструкцию дороги по ул. Свердловская. Оба проекта – дорогостоящие, но необходимы Красноярску в связи с большой загруженностью центральных магистралей.

Так, строительство развязки на Предмостной оценивается в 2,4 млрд рублей, а дорога по ул. Свердловская от ул. Матросова до границы Красноярска обойдется в 2,7 млрд рублей.

«Это позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в городе, даст мощный толчок развитию сети дорог на правом берегу города, снизит загруженность магистралей в целом», - объяснили необходимость затрат в пресс-службе краевого правительства.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, на продолжение реконструкции трассы Канск – Абан – Богучаны и дороги Богучаны – Кодинск необходимо более 15 млрд рублей.

«Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поддержал предложения главы края о необходимости дополнительного финансирования для решения вопросов развития транспортной инфраструктуры региона», - сообщили в пресс-службе правительства.

Добавим, что на завершение реконструкции магистральной рулежной дорожки в аэропорту Красноярска в 2020 году будет дополнительно выделено 1,3 млрд рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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