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В Красноярске ожидается кратковременное похолодание

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Красноярск
08:55 25 Ноября 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярск идет кратковременное похолодание. В понедельник, 25 ноября, в городе ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 12 м/с. Воздух днем прогреется до -12…-14°С, к вечеру похолодает до -17…-19°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

Ночь на вторник, 26 ноября, станет самой морозной на этой неделе. Температура опустится до -23°С. Однако уже днем потеплеет до -14°С.

В среду, 27 ноября, ночью термометры покажут -19°С, днем ожидается до -11°С.

В четверг, 28 ноября, в темное время суток в Красноярске будет около -16°С, днем термометры покажут -10°С, пройдет небольшой снег.

К концу рабочей недели дневные температуры поднимутся до -6…-7°С, осадки сохранятся.

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