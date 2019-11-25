На открытии самого большого катка в Красноярске запустят фейерверк

Самый большой каток Красноярска на острове Татышев откроется в предстоящую пятницу, 29 ноября. Рабочие готовят ледовую площадку размером 17,5 тысяч квадратных метров. Для проката закупили новые фигурные и хоккейные коньки от 25 до 46 размера, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Праздничное открытие катка состоится 29 ноября в 18:00.

«До 20:30 посетителей ждет развлекательная программа с музыкальными новинками. Гости смогут поучаствовать в лотерее с призами, среди которых будет разыгран безлимитный абонемент на посещение катка на весь зимний период. Завершится открытие праздничным фейерверком», - сообщили в мэрии.

Каток будет работать с 10:00 до 22:00, выходной – понедельник. Стоимость входного билета для взрослых составит 80 рублей, детям до 7 лет выход на лед бесплатный. Прокат коньков обойдется в 110 рублей, заточка - 120 рублей.