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На открытии самого большого катка в Красноярске запустят фейерверк

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Красноярск
08:30 25 Ноября 2019
общество, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Самый большой каток Красноярска на острове Татышев откроется в предстоящую пятницу, 29 ноября. Рабочие готовят ледовую площадку размером 17,5 тысяч квадратных метров. Для проката закупили новые фигурные и хоккейные коньки от 25 до 46 размера, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Праздничное открытие катка состоится 29 ноября в 18:00.

«До 20:30 посетителей ждет развлекательная программа с музыкальными новинками. Гости смогут поучаствовать в лотерее с призами, среди которых будет разыгран безлимитный абонемент на посещение катка на весь зимний период. Завершится открытие праздничным фейерверком», - сообщили в мэрии.

Каток будет работать с 10:00 до 22:00, выходной – понедельник. Стоимость входного билета для взрослых составит 80 рублей, детям до 7 лет выход на лед бесплатный. Прокат коньков обойдется в 110 рублей, заточка - 120 рублей.

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