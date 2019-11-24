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«Нордстар» отменил прямой рейс Сочи-Красноярск

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Красноярск
14:59 24 Ноября 2019
самолет, авиакомпания, авиарейсы, сочи
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «Нордстар» отменила прямой рейс Сочи-Красноярск, который должен был вылететь сегодня, 24 ноября, в 22:00. Накануне пассажиров массово обзванивали операторы перевозчика и предлагали иные варианты перелета. Например, лететь сегодня же, но с пересадкой в Москве и существенно раньше. Такой же маршрут предложили на завтра, 25 ноября. Еще один вариант - лететь прямым рейсом, но 29 ноября.

По словам операторов, рейс отменили из-за того, что борт, который должен был вылететь по маршруту Сочи-Красноярск, сломался в Норильске.

 

фото: Nordstar

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