Красноярцам показали подсветку башни на Стрелке

Красноярцам показали, как будет светиться башня у БКЗ. На здании КАТЭК в тестовом режиме включили подсветку.

«20 этажей «раскрасили» почти тысяча светильников. Сейчас идет тестовый прогон оборудования, а в начале декабря подсветка заработает во всей красе», - рассказал в социальных сетях мэр Красноярска Сергей Еремин.

Напомним, подсветка будет оборудована по всей высоте 104-метровой свечки. Ранее белым светом была подсвечена лишь крыша высотки.

Строительство самого здания началось в 1983 году. Объект должен был стать самым высоким за Уралом, но работы там приостановились на долгое время. В 2008 году башню купил красноярский бизнесмен, ее частично застеклили и подсветили. Здание КАТЭК считается самым известным долгостроем в городе. В марте 2019 года объект выставили на продажу.