Центр Красноярска на десять часов останется без холодной воды

В субботу, 23 ноября, почти 30 домов в центре Красноярска останутся без холодной воды. Водоснабжение отключат с 9:00 до 19:00, рассказали в КрасКоме.

«Завтра застройщик будет подключать к городской системе холодного водоснабжения новостройки жилого комплекса в районе Института искусств», - рассказали в компании о причинах отключения.

Так, без воды останутся жилые дома по следующим адресам:

ул. Конституции СССР, 1, 7, 9, 9а, 11, 13, 15,17, 17а, 19, 21,23,25,27;

ул. Ленина, 22, 24;

ул. Качинская, 20;

ул. Парижской Коммуны, 39, 39а, 41, 44, 46а;

ул. Сурикова, 54а;

ул. Дубенского, 6, 8, 11.

Жителям рекомендуют сделать запасы холодной воды. В КрасКоме также объяснили, почему застройщику разрешили работать в выходной день.