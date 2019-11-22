Центр Красноярска на десять часов останется без холодной воды

В субботу, 23 ноября, почти 30 домов в центре Красноярска останутся без холодной воды. Водоснабжение отключат с 9:00 до 19:00, рассказали в КрасКоме.
«Завтра застройщик будет подключать к городской системе холодного водоснабжения новостройки жилого комплекса в районе Института искусств», - рассказали в компании о причинах отключения.
Так, без воды останутся жилые дома по следующим адресам:
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ул. Конституции СССР, 1, 7, 9, 9а, 11, 13, 15,17, 17а, 19, 21,23,25,27;
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ул. Ленина, 22, 24;
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ул. Качинская, 20;
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ул. Парижской Коммуны, 39, 39а, 41, 44, 46а;
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ул. Сурикова, 54а;
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ул. Дубенского, 6, 8, 11.
Жителям рекомендуют сделать запасы холодной воды. В КрасКоме также объяснили, почему застройщику разрешили работать в выходной день.
«С понедельника по пятницу пришлось бы закрыть два садика и школу, а в выходной день они не работают», - пояснили коммунальщики.