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Центр Красноярска на десять часов останется без холодной воды

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Красноярск
15:06 22 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В субботу, 23 ноября, почти 30 домов в центре Красноярска останутся без холодной воды. Водоснабжение отключат с 9:00 до 19:00, рассказали в КрасКоме. 

«Завтра застройщик будет подключать к городской системе холодного водоснабжения новостройки жилого комплекса в районе Института искусств», - рассказали в компании о причинах отключения. 

Так, без воды останутся жилые дома по следующим адресам:

  • ул. Конституции СССР, 1, 7, 9, 9а, 11, 13, 15,17, 17а, 19, 21,23,25,27;

  • ул. Ленина, 22, 24;

  • ул. Качинская, 20;

  • ул. Парижской Коммуны, 39, 39а, 41, 44, 46а;

  • ул. Сурикова, 54а;

  • ул. Дубенского, 6, 8, 11.

Жителям рекомендуют сделать запасы холодной воды. В КрасКоме также объяснили, почему застройщику разрешили работать в выходной день.  

«С понедельника по пятницу пришлось бы закрыть два садика и школу, а в выходной день они не работают», - пояснили коммунальщики. 

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