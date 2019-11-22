Сотрудников красноярского аэропорта накажут за двухчасовую задержку багажа

Пассажиры красноярского аэропорта, прилетевшие из Таиланда, два часа не могли получить свой багаж. Из-за сбоя в работе контейнерного перегружателя более 400 человек задержались в зоне прилета. Инцидент произошел вечером, 21 ноября.

«По прилету Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind, следовавшего рейсом «Пхукет – Красноярск», при разгрузке багажа вышел из строя контейнерный перегружатель, с помощью которого выгружаются контейнеры с багажом из воздушного судна. В ходе дальнейших действий должностными лицами были приняты решения, повлекшие за собой длительное время ожидания багажа пассажирами», - рассказали о причинах в воздушной гавани.

Сейчас руководство проводит служебное расследование. Выяснилось, что работники аэропорта нарушили регламенты должностной инструкции - за это их ждет дисциплинарное наказание.

Перед пассажирами уже извинились за задержку. В качестве компенсации им предложили бесплатно воспользоваться услугами бизнес-зала до конца 2020 года.

Фото: аэропорт Красноярск