На севере Красноярского края в четыре раза подорожали продукты

На Таймыре в Красноярском крае заметили резкое повышение цен на продукты. Некоторые категории товаров подорожали в четыре раза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Вести Красноярск».

Местные жители отмечают, что больше всего в зимнее время дорожают овощи, фрукты, бакалейные товары, растительное масло и кондитерские изделия - это сезонное явление, которое связано с завершением речной навигации. Скоропортящиеся продукты теперь доставляют на север более затратным способом - на воздушном транспорте.

Так, провоз по реке предпринимателям обходится в 4,5 рубля за килограмм, а при ледоставе доставка возможна только по воздуху. Такие услуги обходятся дороже в 35 раз - 158 рублей за каждый килограмм. Затраты бизнесмены компенсируют традиционным способом, повышая цены в магазинах.

Напомним, в этом году доставка продовольствия в Эвенкийский муниципальный район Красноярского края стала серьезной проблемой. Причина заключалась в обмелении местных рек.