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На севере Красноярского края в четыре раза подорожали продукты

Главная Общество
Красноярск
14:00 22 Ноября 2019
общество, красноярск, север, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На Таймыре в Красноярском крае заметили резкое повышение цен на продукты. Некоторые категории товаров подорожали в четыре раза, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Вести Красноярск». 

Местные жители отмечают, что больше всего в зимнее время дорожают овощи, фрукты, бакалейные товары, растительное масло и кондитерские изделия - это сезонное явление, которое связано с завершением речной навигации. Скоропортящиеся продукты теперь доставляют на север более затратным способом - на воздушном транспорте. 

Так, провоз по реке предпринимателям обходится в 4,5 рубля за килограмм, а при ледоставе доставка возможна только по воздуху. Такие услуги обходятся дороже в 35 раз - 158 рублей за каждый килограмм. Затраты бизнесмены компенсируют традиционным способом, повышая цены в магазинах. 

Напомним, в этом году доставка продовольствия в Эвенкийский муниципальный район Красноярского края стала серьезной проблемой. Причина заключалась в обмелении местных рек. 

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