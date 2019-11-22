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Троллейбусы в Красноярске оснастили новыми терминалами для оплаты проезда

Главная Общество
Красноярск
12:57 22 Ноября 2019
автобусы, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярских троллейбусах №7 тестируют новые терминалы - с помощью устройств можно оплатить проезд банковскими картами и гаджетами. 

«В каждом салоне установлено два терминала нового поколения – с металлическим корпусом и антивандальным покрытием. Если оплата не прошла (истек срок действия банковской карты пассажира, недостаточно средств на счете или карта заблокирована), то соответствующая информация появится на дисплее устройства», - рассказали в мэрии. 

Отметим, что в этом году терминалами самообслуживания оснастят городские трамваи. 

Напомним, ранее департамент транспорта представил новую программу развития общественного транспорта в Красноярске до 2022 года. Планируется ввести проездные билеты с неограниченным количеством поездок на городском транспорте, а также тарифы, позволяющие красноярцам сделать одну бесплатную пересадку в течение определенного времени. Мэрия хочет оснастить транспорт терминалами, чтобы пассажиры могли расплачиваться за проезд без участия кондуктора. 

Видео: vk.com/krasnoyarskrf

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