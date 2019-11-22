В Красноярске составили карту экстремального туризма

Для любителей риска и адреналина составлена карта экстремального туризма в Красноярске. Журналисты интернет-газеты Newslab в рамках своего проекта «Край, за который не стыдно» собрали актуальную информацию для тех, кто хочет испытать экстрим в Сибири.

В список попали горнолыжные комплексы, центры скалолазания по «живому» рельефу, SUP-серфинг по Енисею и прыжки с парашютом.

Инфраструктура города, близость «Столбов» и уникальный ландшафт создают все условия для спортивного риска. Где попробовать необычные развлечения в Красноярске, читайте по ссылке.

Фото: Newslab