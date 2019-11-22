Ачинск получил паспорт готовности к отопительному сезону 2019-2020 года

Енисейское управление Ростехнадзора завершило проверку нашего города к зиме. В результате комплексного обследования комиссия подтвердила, что муниципальное образование готово к новому отопительному сезону, о чем зафиксировано в акте проверки.

Полученный паспорт готовности подтверждает, что все нормативы подготовки жилищного фонда города, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний к прохождению отопительного периода, в том числе при наступлении низких атмосферных температур соответствуют федеральным стандартам.

Напомним, по распоряжению главы Ачинска Илая Ахметова отопительный сезон 2019-2020 года в городе начался раньше нормативных сроков - с 13 сентября. Все социальные объекты и жилфонд были подключены к теплоносителям в течение недели.

При подготовке города к отопительному сезону был проделан большой объем работы, завершился ремонт системы теплоснабжения, запланированный на 2019 год. В этом году был выполнен большой объем работ по улице Кравченко. Со стороны торгового центра «Причулымье» менялась магистральная сеть, а со стороны первого и второго микрорайонов был заменен чугунный водовод, который периодически выходил из строя. Также заменили сеть от улицы Кравченко до улицы Свердлова по бульвару Богаткова.