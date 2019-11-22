Центральную улицу в Красноярске частично сделают односторонней

Красноярцев предупредили об очередных изменениях на дорогах города. Так, с 23 ноября для водителей вводится новая схема движения на перекрестке ул. Дубровинского и Диктатуры Пролетариата.

«Изменения коснутся участка на пересечении этих двух улиц, где обустроен шлюз. Там будут установлены новые дорожные знаки и технические средства. Они перераспределят и по-новому организуют поток автомобилей», - рассказали в мэрии Красноярска.

Часть улицы Дубровинского, перед ЗАГСом Центрального района, станет односторонней. Раньше при движении со стороны Речвокзала можно было повернуть с крайней правой полосы - с завтрашнего дня для маневра начнут использовать еще одну полосу.

«Кроме того, на перекрестке ул. Дубровинского и ул. Диктатуры при движении со стороны Николаевского моста будет запрещен поворот направо, водителям можно будет использовать для такого маневра только шлюз», - пояснили в администрации.

Новая схема позволит разгрузить центральную улицу от пробок.

С 30 ноября на въезде в микрорайон Ботанический, вдоль ул. Попова, установят бетонные блоки и запретят парковку. Также будет запрещен левый поворот с магистрали в гаражный комплекс по ул. Попова № 3/1.

Также с 26 ноября водители не смогут парковаться и останавливаться на ул. Лесной. Изменения коснуться участка в районе школы №30 по ул. Астраханская, где будут установлены соответствующие знаки.