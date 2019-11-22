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Министерство энергетики РФ подтвердило готовность Богучанской ГЭС к работе в зимний период

Главная Общество
Красноярск
10:34 22 Ноября 2019
работа, гэс, энергетика, электростанция
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Богучанская ГЭС получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Приказ Минэнерго России подтверждает выполнение гидростанцией всех необходимых мероприятий для надежной работы в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок, а также полную готовность оборудования.

«Получение паспорта в электронном виде предусматривает такой порядок работы: в течение года контролируются установленные параметры и показатели, и к наступлению ОЗП все вопросы по готовности уже отработаны. К Богучанской ГЭС станции вопросов нет», - отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Решение о готовности субъекта электроэнергетики принимается Министерством энергетики РФ на основании значения «индекса готовности», рассчитанном по данным о выполнении условий готовности и показателей, зафиксированных в Правилах. Сведения о показателях, которые касаются всех сфер технологической деятельности энергокомпаний, формируются по информации, поступающей от оцениваемых субъектов электроэнергетики и Системного оператора в течение всего года. Такая система позволяет контролировать подготовку станций и сетей в непрерывном режиме, а также исключает влияние субъективных оценок и ошибок экспертов. В течение 2019 года индекс готовности оборудования Богучанской ГЭС был равен 1 (максимальный возможный показатель, соответствующий 100% готовности).

Мониторинг Богучанской ГЭС подтвердил соблюдение персоналом станции требований законодательства РФ по промышленной безопасности и не выявил нарушений организационного и технического характера, которые влияют на безопасное состояние и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования станции. В ходе подготовки к зимнему сезону гидроэнергетики сформировали аварийный запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. Энергетики подготовили к работе схемы защиты и автоматики, средства связи, системы диспетчерского технологического управления. Станция точно и в полном объеме соблюдают графики ремонтов гидротехнических сооружений, основного и вспомогательного оборудования.

Проверка готовности оборудования электростанций и объектов электросетевого комплекса проводится в соответствии с «Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон».  Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный период были введены с 1 июля 2018 года, критерии оценки были дополнены и скорректированы в 2019 году. Правила распространяются на субъекты электроэнергетики, владеющие объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше, и объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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