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В Енисейске подготовили насыщенную программу празднования Нового года

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Красноярск
12:00 22 Ноября 2019
праздник, город, новый год, туризм
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Енисейск активно готовится к предстоящему Новому году. В декабре горожан и гостей ждет разнообразная программа, включающая экскурсии по историческим местам, традиционные ёлки и ярмарки.

2020 год в Енисейске начнут встречать с первого дня календарной зимы. 1 декабря в Центральной библиотеке откроется выставка – инсталляция «Новый год к нам мчится…». Она будет работать до 31 декабря.

14 и 15 декабря в культурном центре Енисейска откроется рождественская ярмарка «От гвоздей до корабля». Площадки заработают для посетителей в 10:00.  

Для любителей культурных мероприятий артисты подготовили музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев». Постановку будут показывать с 22 по 26 декабря дважды в день – в 12:00 и 15:00. Место проведения – культурный центр города Енисейска.

Гостям и местным жителям предлагают встретить «Новый год в кругу друзей». С 22 декабря в культурном центре стартует конкурсно-игровая программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.  Мероприятия будут проходить ежедневно до 26 декабря. Начало в 13:00 и 16:00.

25 декабря в 13:00 в городском доме культуры им. А.О. Арутюняна все желающие встретят католическое рождество. А в 15:00 Центральная библиотека превратится в театр – на площадке проведут культурно-развлекательную программу «Мы встречаем Новый год».

Ни один Новый год не обходится без «ёлок» – 28 декабря на Центральной площади Енисейска состоится открытие Главной городской ёлки. Рядом с новогодним символом по ул. Ленина вырастет ледово-снежный городок для детей и взрослых. Любителям зимних развлечений также предлагают покататься на коньках.

Для тех, кто не успел побывать на праздновании 400-летия Енисейска или снова мечтает посмотреть на отреставрированные объекты, предлагают проникнуться духом сибирского купечества. В городе насчитывается более сотни памятников архитектуры.

В Енисейске подготовили насыщенную программу празднования Нового года

Гостям и горожанам предлагают заглянуть в Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова – там сохранилась коллекция коренных жителей Севера. Стоит прогуляться по набережной и по ул. Ленина, где находятся все главные исторические постройки: дома купцов Дементьева, Бородкина, Кытманова, Тонконоговых, читальня Баландина,  торговая усадьба Замараева и церковь Иверской Богоматери.

В доме-музее «Фотоизба» Петра Дроздова можно увидеть старинную мебель и предметы быта, которым уже более 200 лет.

В Енисейске подготовили насыщенную программу празднования Нового года

Для всех желающих весь декабрь будет работать Енисейский музей «Рубанков». Монастыри и храмы православного города также открыты для посетителей.  Особого внимания заслуживают Спасо-Преображенский мужской монастырь, Успенский собор и церковь на Монастырском озере.

В Енисейске подготовили насыщенную программу празднования Нового года

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Фото: Туристский информационный центр Красноярского края
По материалам Туристского информационного центра Красноярского края

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