Красноярские водители пока не будут получать медсправки по новым правилам

Минздрав отменил приказ, после которого жители Красноярска и других городов России выстроились в очереди за справками от наркологов для оформления водительских прав.

Планировалось, что с 22 ноября всем желающим получить водительское удостоверение придется сдавать тест на наркотики и CDT-тест на систематическое злоупотребление алкоголем. Анализ дорогостоящий, поэтому за справку пришлось бы отдать 5350 рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Президент России Владимир Путин раскритиковал такое решение министерства, подчеркнув, что отдавать такие деньги неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату в 11 тысяч рублей.

Через некоторое время Минздрав заявил, что приказ отозван «с учетом обеспокоенности граждан». Пока сдавать дорогостоящие анализы для оформления водительских прав не потребуется. По данным СМИ, изменения все же вступят в силу, но во второй половине 2020 года.