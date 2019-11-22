Дома обманутых дольщиков в микрорайоне Мариинский сдадут до конца года

Два долгостроя в микрорайоне Мариинский в Красноярске будут введены в эксплуатацию до конца года. Это 14-этажки стройкомпании «Фирма ФБК». Организация забросила объекты в 2015 году, объявив о банкротстве. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В краевом правительстве заверили, что новый застройщик – ООО УК «СИА» - уже завершает работы на объектах. К концу года 228 собственников получат ключи от своих новых квартир.

«Нам пришлось проделать много работы, разбираться с большим количеством проблем, которые остались от предыдущего застройщика. Но совместные усилия дали результат, и сейчас объект находится на финишном этапе перед вводом в эксплуатацию – дома подключены к тепловым и другим инженерным сетям, идут отделочные работы», –цитирует замминистра строительства края Евгения Ганчукова пресс-служба краевого правительства.

Отметим, что сейчас подрядчик проводит в квартирах отделочные работы, также будет выполнено благоустройство прилегающей территории, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, с декабря 2019 года компенсации за свои недостроенные квартиры начнут получать около 1,5 тысяч дольщиков красноярской строительной компании «Реставрация».