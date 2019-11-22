В Красноярск придет потепление на выходных

Синоптики обещают красноярцам значительное потепление на выходных. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 22 ноября, в городе будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура воздуха опустится до -12...-14°С, возможно усиление западного ветра до 12 м/с. На дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица, предупреждают метеорологи.

В ночь на субботу, 23 ноября, термометры покажут -18°С, днем потеплеет до -11°С, осадки сохранятся.

В воскресенье, 24 ноября, в темное время суток в Красноярске ожидается до -13°С, днем воздух прогреется до -9°С, пройдет небольшой снег.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели в городе незначительно похолодает, передает корреспондент Sibnovosti.ru.