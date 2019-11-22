Колонна джипов и люди в военной форме взбудоражили красноярцев

Многие красноярцы заметили, что накануне на центральных улицах города появились люди в военной форме. А по дорогам Красноярска перемещается необычная колонна джипов. Ее видели в нескольких районах города.

«Что происходит в Красноярске?», - этот вопрос сегодня задали многие.

По словам горожан, люди в форме в ответ на все вопросы давали обеспокоенным жителям странный браслет. А на нем дата – 21 ноября.

Как выяснили Sibnovosti.ru, все это - креативная акция к премьере российского фильма «Аванпост», которая состоялась 21 ноября в кинотеатрах страны. Фильм про апокалипсис мирового масштаба, когда на Земле погибает почти все живое. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов - повсюду следы столкновения.