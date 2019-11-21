Городам Красноярского края готовят программу благоустройства

В министерстве строительства Красноярского края выбирают, какие города и поселки региона смогут поучаствовать в программе благоустройства в 2020 году.

Так, из 27 территорий-претендентов специалисты одобрили проекты Енисейска, Зеленогорска, Боготола и Емельянова. Всего Минстрой рассмотрит 50 эскизов.

В Зеленогорске в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» отреставрируют набережную реки Кан и благоустроят молодежный парк по ул. Ленина,1. Там установят новую систему освещения, организуют фотозоны и места для отдыха - гамаки и качели.

Енисейск сделал акцент на природном ландшафте. В городе на севере края планируется привести в порядок участок, прилегающий к братской могиле 242-х участников Енисейско-Маклаковского восстания. Проектировщики предложили создать сквер для жителей города с инфраструктурой и удобной транспортной развязкой.



В Емельянове продолжат обустройство площадки «Заря», которая станет местом для отдыха и прогулок. Авторы проекта хотят поставить спортивные уличные тренажеры и воркаут.

«Все участвующие в программе муниципальные образования должны получить одобрение на экспертных коллегиях Минстроя края. Это обязательное условие для выделения субсидий на софинансирование программ формирования современной городской среды», - рассказали в краевом правительстве.

Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта преобразятся более 500 дворов и общественных пространств региона.