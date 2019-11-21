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Программисты и риелторы заняли нишу самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
15:00 21 Ноября 2019
вакансии, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сервис Работа.ру составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября в Красноярске. Так, программисту-разработчику онлайн-приложений предлагают заработок до 170 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен сформировать собственную команду под проект. Работа предполагает удаленный график. Единственное требование работодателя - опыт создания приложений для системы iOS. 

Более 50 тысяч рублей может зарабатывать специалист по работе с коммерческой недвижимостью - доходы риелторов зависят от результатов продаж. Работодатель не исключает, что заработок менеджеров может увеличиться в пять раз. 

Похожий принцип оплаты труда «по результатам» также предлагают водителю грузового транспорта. Максимальный уровень дохода - 120 тысяч рублей в месяц. 

«Специалисты рабочих профессий также могут рассчитывать на высокие зарплаты. Например, сварщику-аргонщику с опытом работы от четырех лет предлагают оклад больше 150 тысяч рублей в месяц. Но соискатели на эту вакансию должны быть готовы к командировкам в другой город на срок до месяца», - рассказали аналитики. 

Эксперты советуют красноярцам регулярно мониторить сайты по поиску вакансий и следить за требованиями работодателей.   

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