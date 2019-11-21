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Красноярские кардиохирурги оперировали в 3D очках

Главная Общество
Красноярск
13:00 21 Ноября 2019
красноярск, общество, операция
Автор: Sibnovosti.ru
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Хирурги красноярского кардиоцентра впервые воспользовались 3D-технологиями при проведении операций на сердце. Врачи сделали пластику митрального клапана через мини-разрез двум пациенткам - специалистам помогала современная визуализация объемного изображения, рассказали в центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска. 

В больнице установили эндоскопическую стойку 3D визуализации «Эйнштейн». Оборудование позволяет через мини-доступ провести сложные операции на клапанах сердца. 

«Пациенту не выполняется стернотомия – вскрытие грудной клетки, вмешательство происходит через межреберный разрез всего в пять сантиметров длиной. Хирург, надев специальные очки для 3D визуализации, видит в мельчайших подробностях объемное изображение структур, тканей и сосудов. Действуя специальными инструментами в очень ограниченном пространстве, специалист проводит вмешательство на клапане сердца», - рассказали в медучреждении. 

Хирургам помогал оперировать главный сердечно-сосудистый хирург Сибири Александр Богачев-Прокофьев. Сейчас обе пациентки готовятся к выписке. Они чувствуют себя хорошо и отмечают, что шрам после вмешательства практически не заметен. Специалисты уверены, что данная технология будет востребована в Красноярске. 

Фото: ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»

 

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