На «Столбах» предложили построить канатную дорогу за 2 млрд рублей

В краевом парламенте обсудили новую концепцию развития заповедника «Столбы». Количество туристов, посещающих заказник, превышает норму в пять раз. В 2018 году зарегистрировано 750 тысяч гостей - их число с каждым годом увеличивается. И это не единственные проблемы, существующие в заповеднике.

Руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина предложила рассматривать «Столбы» в совокупности с другими туристические объектами. Это фанпарк «Бобровый лог», зоопарк «Роев ручей», Ботанический сад им. Крутовского, Дивногорск, Торгашинский хребет и эко-парк «Гремячая грива».

Новая концепция включает несколько задач. Первая касается развития инфраструктуры. Авторы предлагают обустроить 67 км пешеходных троп, разработать единую навигацию, обеспечить устойчивую связь в туристической зоне. Также для снижения нагрузки на центральный вход часть потока планируют перенести на восточный. Для этого необходимо продлить автобусный маршрут, построить разворотный круг, остановки, парковки для личного транспорта.

Решить транспортную доступность поможет новая канатная дорога, стоимость которой достигает 2 млрд рублей. Верхушина назвала эту перспективу долгосрочной, однако отметила, что переговоры с инвесторами уже ведутся.

При этом представленная концепция пока не имеет оценки стоимости, рассказали в ЗС.