Московский урбанист и социолог назвал сильные и слабые стороны Красноярска

Московский урбанист и социолог Петр Иванов переехал из столицы в Красноярск - в Сибири он организует масштабные проекты по преображению городских пространств, постоянно взаимодействует с архитекторами, дизайнерами и неравнодушными красноярцами.

«Я убежден: нет лучше способа изучить город, чем изменить его и посмотреть, что получится. Без экспериментов не было бы ни одного открытия. А начинается все с того, что люди собираются и говорят: мы хотим перемен, вы с нами?», - говорит урбанист.

Журналисты интернет-газеты Newslab пообщались с урбанистом и выяснили, почему Красноярск лучше Москвы, какие преображения могут изменить сибирский город к лучшему и над какими направлениями властям еще стоит плотно поработать.

Посмотрите, что он думает о своем новом доме и о местных жителях.

Фото: Newslab