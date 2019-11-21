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Хлеб на здоровье - уникальные Сибирские технологии!

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Красноярск
12:40 21 Ноября 2019
технологии, производство, продукция, продукты
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То, что хлеб — это не просто продукт питания, но еще и ежедневная польза для здоровья -  доказывает «ДиХлеб»!

На предприятии давно думали над тем, чтобы сделать свои продукты не только вкусными и качественными, но и по-настоящему полезными — на стыке пищевой промышленности, науки и медицины.

Евгений Демидов, директор компании «Дихлеб»:

Я считаю, что бизнес должен не только приносить прибыль, но и помогать решать важные для людей задачи. В нашем случае — добавлять здоровья. Мы начали с того, что несколько лет назад выпустили хлеб для больных сахарным диабетом — «Мультисид» — с отрубями злаковых культур, семенами тыквы, льна, подсолнечника. А позже реализовали ещё один замысел: разработали хлеб, обогащённый органическим йодом.

Хлеб на здоровье - уникальные Сибирские технологии!

Именно йодовый хлеб стал настоящим прорывом в отечественном хлебопечении, а заодно и визитной карточкой предприятия из Дивногорска. Он полезен абсолютно для всех — но в первую очередь для людей, которые у которых есть отклонения в работе щитовидной железы. Добавленный в тесто пятьдесят третий элемент таблицы Менделеева полностью усваивается. Пропорции строго дозированы.  В 100 граммах хлеба содержится 70 микрограммов йода, так что каждый человек без труда может рассчитать необходимую для себя норму, если задастся такой целью.

Обогащенный йодом хлеб, в состав которого входит жмых, можно порекомендовать всем без исключения — так сказать, для массовой профилактики. Ведь большая часть территорий России – это регионы с так называемой йодной эндемией, то есть низким содержанием этого вещества в воде и почве. Большинство горожан и сельчан почти наверняка испытывают йодный дефицит. А продукция «ДиХлеба» — тот уникальный случай, когда восполнение дефицита йода происходит в естественных условиях — при приёме пищи.

Хлеб на здоровье - уникальные Сибирские технологии!

Каждый год «ДиХлеб» радует покупателей новинками, полезными для здоровья, качественными и проверенными.  Недавно на прилавках магазинов появился хлеб, который не содержит ни грамма сахара. Он так и называется — «сахар 0%».  В этом продукте сахар полностью заменен на природную стевию!

Еще один проект «Дихлеба»  - собственные пекарни в торговых сетях. В Красноярске это «Пятёрочка», «Магнит» и «Батон». В каждом из этих супермаркетов есть мини-пекарни Дивногорского хлебозавода. Таким образом, покупатели получают вкусные, полезные продукты из муки местных производителей, да ещё и с пылу — с жару, с хрустящей корочкой! При этом тесто для выпечки готовится исключительно на самом заводе по тем же рецептурам и ежедневно доставляется в каждую пекарню!

Евгений Демидов:

Мы хотим точно знать, что на каждом из этапов выполнены все условия. Чтобы не было никаких ускоренных процессов и лишних добавок. Качество и доброе имя как раз и складывается из неукоснительного соблюдения правил. Мелочей здесь нет.

Хлеб на здоровье - уникальные Сибирские технологии!

В марте нынешнего года продукция «ДиХлеба» была включена в рацион участников Всемирных студенческих игр-2019. Перед тем, как принять это важное решение, Роспотребнадзор досконально проверил качество, и не один раз. Никаких замечаний к хлебу, который производит Дивногорское предприятие, не было.

А уже в ноябре хлеб ржано-пшеничный «Бородинский» в третий раз был признан лучшим продовольственным товаром Красноярского края.

На высокое качество продукции «ДиХлеб» указывает и знак «Зелёная шишка» на упаковках. Это знак Ассоциации сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли Красноярского края «Енисейский стандарт», которого удостоены лучшие местные продукты на прилавках красноярских магазинов.  

Хлеб на здоровье - уникальные Сибирские технологии!
Хлеб на здоровье - уникальные Сибирские технологии!

Фото: Ассоциация «Енисейский стандарт» 
По материалам Ассоциации «Енисейский стандарт» 

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