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В Красноярске определят победителей премии «Человек года» в 2019 году

Главная Общество
Красноярск
10:47 21 Ноября 2019
общество, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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Церемония вручения премии «Человек года» состоится 22 ноября в Гранд-холле «Сибирь». Эксперты сформировали шорт-листы в 11 номинациях. Но тройки лидеров, а также победители станут известны только во время церемонии. 

По словам организаторов — редакции издания «Деловой квартал» в Красноярске, премия во-многом отражает экономический ландшафт Красноярска.

«В этом году радует большое количество номинантов в сфере IТ. Причем это исключительно красноярские компании. Еще одна «густонаселенная» номинация — «Доброе дело». Значит, социальная ответственность бизнеса — не пустые слова для красноярских предпринимателей. Еще один тренд – курс на формирование личных брендов», — рассказывает Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Организаторы отмечают существенную ротацию номинантов — появилось много новых компаний и бизнесменов.

«В этом году для меня стало очевидно, что в Красноярске появилось новое поколение предпринимателей. Это молодые ребята по 25-26 лет, некоторые из них начали свое дело еще студентами, только окончив школу. И это здорово!» — говорит Юлия Чанчикова. 

Видеоверсию события можно будет посмотреть на сайте DK.RU.

Фото: организаторы конкурса

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