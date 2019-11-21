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Бензины Ачинского НПЗ входят в число лучших товаров России

Главная Общество
Красноярск
09:13 21 Ноября 2019
нефть, топливо, продукция, предприятие, награды и премии
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Бензин марок АИ-95-К5 по ГОСТ 32513  и АИ-92-К5 по ГОСТ 32513  Ачинского НПЗ вновь отметили на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

Самые ходовые марки топлива предприятие выдвинуло на престижный конкурс не случайно – нефтепродукты уже приносили предприятию победу в 2013, 2015 и 2016 гг.  Однако право называться победителем престижного конкурса и использовать логотип программы «100 лучших товаров России» сохраняется всего два года. После чего – в новый конкурс на общих основаниях.  Оба нефтепродукта, представленные Ачинским НПЗ, сначала стали победителями на региональном этапе, а затем – и в финале.

Отметим, что основная доля моторных нефтепродуктов, которые производит Ачинский НПЗ, реализуется в регионах Сибири, где наблюдаются сложные погодные условия.  Для водителей особенно важна легкость запуска и стабильность работы двигателя – это «заслуга» качественного топлива.  Сегодня все моторные топлива Ачинского НПЗ соответствуют экологическому классу К5. Они содержат минимальное количество бензола и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах и положительно влияет на окружающую среду.

«При оценке представленных на конкурс товаров анализируются практически все аспекты процесса их производства. Кроме качественных характеристик в число критериев оценки входит безопасность и привлекательность продукции для покупателей, состояние культуры производства и даже анализ ценовой политики.  Для нашего региона моторные топлива – стратегический продукт, и мы рады, что в нашем регионе есть такой производитель. Результаты финального этапа конкурса «100 лучших товаров» дают объективную оценку качеству товара», - отметил  директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» Василий Моргун.

Добавим, что на сегодняшний день  десять нефтепродуктов АНПЗ имеют награды конкурса «100 лучших товаров России». В их числе дизельные топлива всех марок сезонности и поставляемый на рынок автобензин.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»
По материалам АО «АНПЗ ВНК»

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