Бензины Ачинского НПЗ входят в число лучших товаров России

Бензин марок АИ-95-К5 по ГОСТ 32513 и АИ-92-К5 по ГОСТ 32513 Ачинского НПЗ вновь отметили на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».

Самые ходовые марки топлива предприятие выдвинуло на престижный конкурс не случайно – нефтепродукты уже приносили предприятию победу в 2013, 2015 и 2016 гг. Однако право называться победителем престижного конкурса и использовать логотип программы «100 лучших товаров России» сохраняется всего два года. После чего – в новый конкурс на общих основаниях. Оба нефтепродукта, представленные Ачинским НПЗ, сначала стали победителями на региональном этапе, а затем – и в финале.

Отметим, что основная доля моторных нефтепродуктов, которые производит Ачинский НПЗ, реализуется в регионах Сибири, где наблюдаются сложные погодные условия. Для водителей особенно важна легкость запуска и стабильность работы двигателя – это «заслуга» качественного топлива. Сегодня все моторные топлива Ачинского НПЗ соответствуют экологическому классу К5. Они содержат минимальное количество бензола и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах и положительно влияет на окружающую среду.

«При оценке представленных на конкурс товаров анализируются практически все аспекты процесса их производства. Кроме качественных характеристик в число критериев оценки входит безопасность и привлекательность продукции для покупателей, состояние культуры производства и даже анализ ценовой политики. Для нашего региона моторные топлива – стратегический продукт, и мы рады, что в нашем регионе есть такой производитель. Результаты финального этапа конкурса «100 лучших товаров» дают объективную оценку качеству товара», - отметил директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» Василий Моргун.

Добавим, что на сегодняшний день десять нефтепродуктов АНПЗ имеют награды конкурса «100 лучших товаров России». В их числе дизельные топлива всех марок сезонности и поставляемый на рынок автобензин.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»