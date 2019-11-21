Мусор в корзину

Долгое время тема сбора и утилизации ТКО мало волновала жителей и власти. Загрузили, вывалили на полигоне и забыли. Мусорная реформа, стартовавшая с начала 2019 года, была призвана изменить ситуацию и сделать процессы цивилизованными. На сегодня более-менее отлажена работа региональных операторов - по крайней мере в Красноярске и его окрестностях. И следующий шаг вполне предсказуем.

«Вопрос мусоросортировки и переработки довольно серьезный. Отрасль должна развиваться и регулироваться с привлечением населения и органов власти. Пока же этого нет - откровенно говоря, у государства долгое время были другие заботы. Поэтому у нас нет нужной инфраструктуры, а все технологии и разработки – только на бумаге», - рассказал член Общественного совета при региональном министерстве экологии, руководитель проектов Ассоциации экологических расследований Сергей Михайлюта.

По планам федеральных властей к 2024 году в России планируется построить 210 комплексов по обработке и утилизации отходов. Сейчас такие объекты успешно работают в Подмосковье, Белгородской области, в Воронежской области собираются построить восемь мусоросортировочных комплексов.

«Я бы не сказал, что в России отрасль не развивается. В западных регионах страны появляются заводы по переработке отходов. У нас же в крае пока учатся собирать и перерабатывать батарейки. На Западе тема переработки уже давно не является проблемой. Там есть и общественный спрос, и законодательная база. От того, насколько быстро эти два фактора заработают у нас, будет зависеть, как скоро переработка отходов станет стабильной отраслью экономики», - поделился мнением руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра СО РАН Егор Задереев.

В соответствии с целями национального проекта «Экология» доля отходов, вовлеченных в процесс сортировки, к 2024 году должна увеличиться с сегодняшних 8-9% до 60%. Достижение этих показателей невозможно без инвестиций в новые объекты. Потому что мало внедрить систему раздельного сбора мусора на первичном этапе сбора ТКО. Важно обеспечить дальнейшую возможность для его вовлечения во вторичную переработку.

В Красноярске и крае сегодня нет реально действующего мусоросортировочного комплекса. При этом ресурс существующего полигона по захоронению ТКО «Автоспецбаза» (левобережная технологическая зона) будет исчерпан в ближайшие годы. Полигон «Шинник» на правом берегу официально закрыт, но по факту продолжает незаконно работать. Переработкой занимается только бизнес, и то в единичном варианте.

«Бизнес развивает технологии переработки и утилизации отходов не только потому, что это актуально и ответственно. Грамотно выстроенная система рециклинга становится настоящим генератором прибыли. Еще в 2012 году мы проанализировали темпы своего развития и роста энерготарифов и сразу начали поиск альтернативных источников энергии для проектируемых нами животноводческих предприятий. Остановили выбор на биогазовых технологиях. Во-первых, это экологичность – нет угрозы окружающей среде и дискомфорта для жителей ближайших деревень из-за запаха, сливов и загрязнений. Во-вторых, что важно для бизнеса, это полная автономность, энергетическая независимость крупного агропромышленного объекта», - рассказывает Роман Гольдман, депутат Законодательного собрания края, генеральный директор холдинга Goldman Group.

Технология Гольдмана рассчитана на прием всех видов отходов, входящих в кластер биогазовой станции предприятий. В результате рециклинга станция выдает применяемый для удобрения посевных биогумус, пригодную для орошения полей воду и метан. Выработанный из отходов газ обеспечивает потребность крупного агропроизводственного объекта на время отопительного сезона. При этом данная технология пригодна для тиражирования во всем агросекторе региона, а также для решения проблемы утилизации бытовых отходов в Красноярске и других городах края. Разумеется, реализация таких масштабных проектов требует серьезного финансирования, и здесь без мер господдержки не обойтись.

Казалось бы, это очевидно всем - бесконечно заполнять полигоны и строить новые невозможно. Но последние новости из Серого дома в этой очевидности заставляют сомневаться. На днях стало известно о желании властей до 2023 года по утвержденной схеме построить 12 мусорных полигонов на территории края. О сортировке и переработке мусора ни слова.

текст: Алексей Спиридонов