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В Красноярске в разы подорожают справки для будущих водителей

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Красноярск
10:00 21 Ноября 2019
общество, красноярск, цены
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стоимость оформления справки от нарколога для получения или обмена водительских прав вырастет в несколько раз. Новые цены в Красноярске начнут действовать с 22 ноября. С этого момента в силу вступят изменения, утвержденные Минздравом России.

Водителям придется сдать анализы на наркотики, а также CDT-тест на злоупотребление алкоголем. В связи с этим стоимость справки вырастет до 5350 рублей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Причина ужесточения требований – резкий рост числа аварий с участием нетрезвых водителей. 

«Хроническое злоупотребление — это ситуации, когда организм уже истощен употреблением алкоголя, необходимостью его перерабатывать, что он теряет один из ферментов, вот этот самый CDT. Он начинает повышаться, он изменяет ферментативный фон, и это очень легко заметно. Поэтому этот параметр направлен именно на выявление людей, которые уже посвятили практически свою жизнь алкоголю», - цитирует телеканал «Прима» заместителя главного врача краевого наркодиспансера Евгения Абакумова.

Отметим, что проводить такие исследования в Красноярском крае может только одно
медицинское учреждение - наркологический диспансер №1. В связи с этим сроки оформления справок увеличатся.
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