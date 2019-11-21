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Архитекторы представили эскизы красноярского этнопарка «Дети одной реки»

Главная Общество
Красноярск
09:38 21 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске создадут этнопарк «Дети одной реки». Проектная компания «Проектдевелопмент» в соцсетях представила эскизы будущего места отдыха. Где именно обустроят парк, пока держат в секрете.

Отмечается, что новая благоустроенная зона займет площадь около 100 га. Архитекторы предлагают создать локации с символами регионов, мимо которых течет река Енисей: посетители увидят степи Хакасии, русскую деревню, чумы северных народов.

«Пока это только тизер будущего проекта. Заказчик хочет сохранить все в секрете», – сообщил архитектор Антон Шаталов.

Территориально этнопарк может быть построен на острове Татышев, Кузнецовском плато или в Емельяновском районе. Краевые власти готовы выделить на его создание 700 млн рублей. Парк должен быть построен в 2021 году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: «Проектдевелопмент»

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