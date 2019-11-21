В Красноярске проведут эксперимент с «Бионордом»

После жалоб красноярцев на противогололедный реагент «Бионорд» глава города Сергей Еремин объявил эксперимент: четыре дороги в городе коммунальщики начнут обрабатывать по старинке - песчано-соляной смесью.

Таким образом подсыпят улицы Белинского, Игарская, Киренского и проспект Свободный. Участки выбраны не случайно – там почти нет ливневок, которые забивает песчано-соляная смесь, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По словам мэра, у «Бионорда» есть немало преимуществ.

«Среди основных аргументов — безопасность дорожного движения, чистота дорог, а следом и экологический эффект. Приведу простую цифру. Работая по старым технологиям, в год мы вывозили на улицы города 60 тысяч тонн инертных противогололедных материалов — это 10 грузовых железнодорожных составов песка, щебня и соли. Затем все лето мужественно убирали оставшуюся грязь. Отсюда и пыль, которой мы с вами дышим. Давайте шагнем назад, дадим горожанам возможность параллельно оценить две технологии: современную и классическую, еще раз взвесить все плюсы и минусы», - сообщил мэр.

О результатах эксперимента пообещали рассказать позже.