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Минувшая ночь стала самой холодной в ноябре

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Красноярск
08:55 21 Ноября 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярцы перенесли самую холодную ночь ноября. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в центральных районах и в горах на юге региона местами температура опускалась до -35°С. В Красноярске было около -21°С.

В четверг, 21 ноября, днем термометры в черте города покажут -17…-19°С. Ожидается небольшой снег и северо-западный ветер с порывами до 13 м/с. На дорогах сохранится гололедица. К выходным синоптики прогнозируют потепление до -9°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что Гидрометцентр России поделился долгосрочным прогнозом погоды на декабрь. По предварительным данным, в Красноярском крае ожидается теплое начало зимы. На севере региона температура будет значительно выше нормы, сообщил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.

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