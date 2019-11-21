Минувшая ночь стала самой холодной в ноябре

Красноярцы перенесли самую холодную ночь ноября. По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в центральных районах и в горах на юге региона местами температура опускалась до -35°С. В Красноярске было около -21°С.

В четверг, 21 ноября, днем термометры в черте города покажут -17…-19°С. Ожидается небольшой снег и северо-западный ветер с порывами до 13 м/с. На дорогах сохранится гололедица. К выходным синоптики прогнозируют потепление до -9°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что Гидрометцентр России поделился долгосрочным прогнозом погоды на декабрь. По предварительным данным, в Красноярском крае ожидается теплое начало зимы. На севере региона температура будет значительно выше нормы, сообщил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко.