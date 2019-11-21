Впервые за 20 лет в парке «Ергаки» поселился лось

Фотоловушки в природном парке «Ергаки» засняли лося. Эти животные не появлялись в заповедной территории последние 20 лет. Новый житель обосновался в центральной части парка. Он мирно уживается с косулями – они его не боятся и пасутся вместе.

«Появление лося стало настоящей сенсацией. Это замечательное событие, которое подтверждает, что меры, принимаемые дирекцией парка для сохранения животных, дают свои положительные результаты. И копилка видов животного мира парка пополнилась еще одним обитателем, прекрасным парнокопытным», – отметил руководитель дирекции природного парка Игорь Грязин.

Отметим, что фотоловушки с 2011 года работают по всей заповедной территории. Дирекция парка «Ергаки» планирует закупить еще несколько камер, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: ergaki-park.ru