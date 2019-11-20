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В Красноярске стартовал Сибирский энергетический форум

Главная Общество
Красноярск
17:38 20 Ноября 2019
общество, красноярск, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
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20 ноября в Красноярске стартовал масштабный специализированный проект, объединяющий Х Сибирский энергетический форум и комплекс выставок «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия» и «Металлообработка и сварка». Мероприятия проводятся на площадках МВДЦ «Сибирь». 

По словам министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева, на форуме будут найдены новые решения, которые положительно повлияют на сферу энергетики во всем регионе. 

«Новые экономические вызовы влияют на энергетику всей России. Поэтому своевременное нахождение решений, чем мы и занимаемся на форуме, – это вклад в краевую экономику, экономику Сибири и Российской Федерации», – отметил спикер. 

На форуме присутствуют представители краевого парламента, депутаты Заксобрания и руководители крупных энергетических компаний. 

Генеральный директор ВК «Красноярская ярмарка» Артем Мурадян рассказал, что в выставках участвуют более 130 компаний из 23 субъектов России и пяти стран, в числе которых Россия, Германия, Италия, Китай и Республика Беларусь.

Кроме того, в рамках форума впервые открылась фотовыставка всероссийского фотоконкурса «Объединяя энергию». Цель экспозиции - показать масштаб и значимость работы энергетической отрасли. 

Одновременно с форумом на площадках работают сразу три специализированных выставки: «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», «Нефть. Газ. Химия», «Металлообработка и сварка». Здесь можно увидеть современное энергетическое оборудование, решения в области нефтехимической, добывающей и перерабатывающей промышленности, а также оборудование и технологии для машиностроения и металлообработки.

Отметим, что мероприятия продолжат работу до 22 ноября включительно. Подробная программа форума опубликована здесь

Фото: организаторы форума

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