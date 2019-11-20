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Рабочие смонтировали первый пролет виадука через Николаевский проспект

Главная Общество
Красноярск
16:05 20 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Движение по Николаевскому проспекту минувшей ночью было ограничено ради установки первого пролета пешеходного моста через новую магистраль. Рабочие смонтировали алюминиевую конструкцию длинной 19 метров, которую ранее собрали на Красноярском металлургическом заводе.

В планах подрядчика до конца года установить оставшийся 43-метровый пролет через Николаевский проспект. Полностью завершат строительство виадука в третьем квартале 2020 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Переход строят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета. На эти цели выделено 134 млн рублей», - отметили в мэрии.

Добавим, что виадук через Николаевский проспект соединит Студгородок со школой № 73 и музеем-усадьбой Г. В. Юдина. Он станет третьим пешеходным мостом из алюминия, установленным в Красноярске.

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