«Норникель» стал лучшим работодателем в рейтинге Forbes

Деловое издание Forbes составило рейтинг лучших работодателей России – лидером стала компания «Норникель». Всего в список включены 50 крупнейших игроков рынка из 150 претендентов.

В «Норникеле» прокомментировали успешные показатели:

«Для нас место в этом рейтинге — признание экспертным сообществом и соискателями и высокая оценка работы всей команды «Норникеля» за последние несколько лет», — отметила HR-директор «Норникеля» Дарья Крячкова.

Эксперты Fоrbes при составлении рейтинга отобрали 150 компаний с максимальным количеством запросов вакансий. По результатам опроса людей аналитики определили критерии оценок – в них вошли девять пунктов. Далее анализировались данные, предоставленные уже самими компаниями.

Главным образом соискатели ориентируются на уровень зарплаты, условия труда и соцпакет. Важной составляющей является возможность обучения и повышения квалификаций. Эксперты при выставлении оценок также ориентировались на экологический и социальный факторы: отношение отчислений на охрану окружающей среды и спонсорскую поддержку спорта, культуры по отношению к выручке.

«Норникель» показал лучшие результаты. Уровень зарплаты и соцпакет для сотрудников являются одними из самых привлекательных в отрасли. Среднемесячная зарплата у работников превышает 111 тысяч рублей. Кроме того, по итогам прошлого года компания направила на социальную поддержку своих сотрудников, благотворительные программы и развитие инфраструктуры более 30 млрд рублей.

Напомним, 18 ноября «Норникель» презентовал инвестиционному сообществу в Лондоне экологическую программу по защите окружающей среды. Промышленники планируют снизить количество выбросов диоксида серы более чем на 90% в ближайшие десять лет.

Добавим, что успехи компании ранее отмечали и зарубежные аналитики. Так, «Норникель» занимал 36-е место в рейтинге лучших работодателей мира Global 2000: The World’s Best Employers, подготовленном американской версией Forbes и компанией Statista. Кроме того, «Норникель» оказался еще и единственной российской компанией, вошедшей в топ-100 списка. По данным Forbes, рейтинг был основан на мнении 1,4 млн сотрудников 2 тысяч крупнейших компаний мира.