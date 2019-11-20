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Браконьеры расставили ловушки в заповеднике Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
15:11 20 Ноября 2019
общество, красноярск, браконьер
Автор: Sibnovosti.ru
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Инспекторы Саяно-Шушенского заповедника во время инспекции обнаружили следы браконьеров - охотники оставили на территории заказника две резиновые лодки, а также «путик» из десяти металлических петель. Ни одно животное не попало в ловушку, рассказали представители охраняемой территории. 

За охоту в Саяно-Шушенском заповеднике предусмотрена уголовная ответственность. Но это не останавливает браконьеров - они выслеживают сибирских оленей. У самцов кабарги есть ценная мускусная железа. 

«В расставленные петли попадают не только самцы кабарги, но и самки, а также другие виды зверей: косули, медведи, маралы. Под угрозой оказывается и снежный барс. В большинстве случаев, животные, попавшие в браконьерскую петлю, если погибают не сразу, то умирают долгой и мучительной смертью», - рассказывают зоологи. 

Единственный способ борьбы с незаконными охотниками - выслеживание. Инспекторы «прочесывают» территорию с целью обнаружения нарушителей и следов их пребывания.

Напомним, осенью 2018 года в заповеднике задержали браконьера из села Верхнеусинское - его приговорили к шести годам тюрьмы. Нарушитель должен заплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. 

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

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