Браконьеры расставили ловушки в заповеднике Красноярского края

Инспекторы Саяно-Шушенского заповедника во время инспекции обнаружили следы браконьеров - охотники оставили на территории заказника две резиновые лодки, а также «путик» из десяти металлических петель. Ни одно животное не попало в ловушку, рассказали представители охраняемой территории.

За охоту в Саяно-Шушенском заповеднике предусмотрена уголовная ответственность. Но это не останавливает браконьеров - они выслеживают сибирских оленей. У самцов кабарги есть ценная мускусная железа.

«В расставленные петли попадают не только самцы кабарги, но и самки, а также другие виды зверей: косули, медведи, маралы. Под угрозой оказывается и снежный барс. В большинстве случаев, животные, попавшие в браконьерскую петлю, если погибают не сразу, то умирают долгой и мучительной смертью», - рассказывают зоологи.

Единственный способ борьбы с незаконными охотниками - выслеживание. Инспекторы «прочесывают» территорию с целью обнаружения нарушителей и следов их пребывания.

Напомним, осенью 2018 года в заповеднике задержали браконьера из села Верхнеусинское - его приговорили к шести годам тюрьмы. Нарушитель должен заплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Фото: Саяно-Шушенский заповедник